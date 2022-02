À l'AR de Gembloux, épanouissement et ouverture sur le monde se conjuguent au futur

L'AR Gembloux dénombre 1.150 élèves et près de 150 enseignants. Les maternelles sont réparties sur trois structures : de type classique « familial », en immersion en anglais et en immersion en néerlandais. Le niveau primaire est situé rue Gustave Docq, au cœur de Gembloux, où l'on dispense également un enseignement secondaire général dans tous les domaines, avec une section technique de transition informatique, qualification en « gestion » et « animation ». L'enseignement en immersion se poursuit en primaire et jusqu'en rhéto. Il est donc possible de réaliser l’entièreté du cursus scolaire dans la langue de Vondel ou de Shakespeare !

Réussite et épanouissement

« Nous veillons à ce que chaque élève s'épanouisse dans la démarche scolaire qui lui correspond, notamment grâce à nos diverses infrastructures », précise la directrice Vinciane Tosini. « Nous poursuivons une triple mission : socialiser, instruire et préparer nos élèves aux études supérieures. »

L'école organise ainsi des semaines de préparation en collaboration avec les universités et les hautes écoles.

« Nous cherchons à développer le sens de l’effort et le souci du travail bien fait », reprend la directrice. « Nous visons la réussite, mais aussi l'épanouissement, en misant sur la rigueur et la justesse. L'ARG s'appuie sur la tradition, l'investissement des parents, mais l'avenir des élèves se façonne également au travers de projets motivants. »



Et les projets ne manquent pas à l'Athénée Royal de Gembloux !

Ouverture sur le monde

Le « devoir de mémoire » est très présent avec, entre autres, la participation à la cérémonie de l'Armistice de 1918, la présence « d'ami entends-tu » (le chant des partisans) dans l'école, le train « des Milles ».

Des auteurs littéraires se déplacent dans les classes. Les élèves d'expression artistique se rendent au FIFF tandis que les 5e-6e vont au théâtre Jean Vilar 4-5 cinq fois par an. Ceux de la section informatique peuvent démontrer leur savoir par le biais du « reparcafé ».



Sans oublier d'autres projets éducatifs scientifiques, environnementaux, les concours inter-écoles et Olympiades de math et chimie...



« Et surtout, car c'est un des éléments fondateurs de notre projet d’établissement, soulignons la thématique de l'ouverture au monde », indique encore Vinciane Tosini. « D'un côté par l'organisation de séjours à Paris et Londres, de voyages au ski, en Toscane et de rhéto. Et de l'autre via les options en latin, sciences, économie, informatique, langues espagnole et allemande. »

Suivi personnalisé

L'école suit ses élèves de près, grâce à « ARG Écoute », à l’École des Devoirs, et propose un accueil adapté aux élèves en inclusion et aménagements raisonnables.



Notons également qu'un ancien élève, qui a fait fortune au Canada, a créé un fond d'un million de dollars pour aider les élèves précarisés et méritants à se propulser vers les études supérieures !

Inscriptions 2022

Les inscriptions en première secondaire sont ouvertes. L'établissement peut être visité, sur rendez-vous, le mercredi et le samedi. Plus d'infos au 081/62.54.80 et sur le site internet.