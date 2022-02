La clause d’assistance mutuelle du traité sur l’Union européenne ne peut être activée pour prévenir une agression armée de la Russie contre l’Ukraine

Réplique à la carte blanche des députés européens Guy Verhofstadt et Hilde Vautmans.

Carte blanche - Par Philippe Frumer, chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles et maître-assistant à la Haute école Francisco Ferrer

Cette disposition prévoit que si une agression armée survient sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, les autres Etats membres lui doivent aide et assistance, y compris par l’emploi de la force armée, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, qui régit le droit de légitime défense des Etats membres de l’ONU. L’article 42§7 concerne la situation de légitime défense collective entre Etats membres de l’Union européenne.

Dans une carte blanche publiée ce 14 février dans le Soir, Guy Verhofstadt et Hilde Vautmans, tous deux député.e.s européen.n.e.s, plaident pour une véritable stratégie européenne afin de répondre au conflit ukrainien. Parmi les mesures proposées, outre le renforcement des sanctions et le lancement d’un programme d’aide militaire à l’Ukraine, les auteur.e.s de la carte blanche préconisent l’activation préventive de la clause d’assistance mutuelle figurant à l’article 42§7 du traité sur l’Union européenne (TUE). C’est sur ce dernier point qu’il me semble nécessaire d’émettre de sérieuses réserves.

Une clause d’assistance mutuelle figure depuis 1949 à l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord, pour le cas où un Etat membre de l’Otan ferait l’objet d’une attaque armée. Cette clause a été activée après les attentats du 11 septembre 2001, afin d’aider les forces des Etats-Unis à sécuriser l’espace aérien. Quant à la clause d’assistance mutuelle du TUE, ce sont les attentats terroristes de novembre 2015 qui ont amené la France à mettre en œuvre pour la première fois son dispositif, en demandant l’aide des autres Etats membres par une mise en commun des capacités, par un soutien aux opérations menées par la France en Irak et en Syrie, ainsi qu’aux opérations menées par la France dans d’autres régions.

L’Ukraine n’est pas membre de l’UE !

La clause d’assistance mutuelle du TUE ne concerne que les agressions armées dirigées contre un Etat membre de l’Union européenne. Elle ne peut par conséquent en aucun cas être activée en cas d’agression armée de la Russie à l’égard de l’Ukraine, cette dernière n’étant pas un Etat membre de l’Union européenne. Tout au plus existe-t-il un accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine, accord dont M. Verhofstadt et Mme Vautmans relèvent à juste titre qu’il a été l’un des arguments utilisés par la Russie pour tenter de justifier son annexion de la Crimée.

S’agirait-il d’envisager dans le futur une modification du TUE pour permettre aux Etats membres de l’Union européenne d’intervenir en cas d’agression d’un Etat européen se trouvant au voisinage de l’Union européenne, avec lequel cette dernière aurait conclu un accord d’association ? Outre la difficulté technique qu’une telle modification présenterait –– il faudrait l’accord unanime des 27 –, on ne voit pas à quel titre une clause d’assistance mutuelle pourrait jouer dans ce cas de figure. Par définition, une telle clause peut s’appliquer entre Etats faisant partie d’une même organisation ayant des compétences en matière de défense, telle l’Union européenne. Or, la conclusion d’un accord d’association avec un voisin européen de l’Union européenne n’implique pas une promesse faite à son bénéficiaire qu’il pourrait, à terme devenir membre de l’Union européenne. Enfin, l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine ne constitue pas une alliance en matière de défense.

On notera au passage que le droit international permet par ailleurs à un ou plusieurs Etats, hors de toute alliance militaire, de venir en aide à l’Etat agressé, mais pour autant que ce dernier ait formulé une demande explicite en ce sens et que les conditions de la légitime défense collective soient respectées.

La notion de légitime défense préventive très contestée

Un autre point mérite d’être relevé. Guy Verhofstadt et Hilde Vautmans laissent entendre qu’il serait possible de recourir à la clause d’assistance mutuelle de manière préventive. Ici encore, cette interprétation doit être rejetée. L’article 42§7 du TUE se réfère explicitement à l’article 51 de la Charte de l’ONU, c’est-à-dire à une règle fondamentale du droit international régissant l’emploi de la force armée en cas d’agression. L’article 51 de la Charte concerne la légitime défense individuelle ou collective, permettant respectivement à un Etat membre de l’ONU de recourir à la force armée ou d’appeler à l’aide d’autres Etats s’il fait l’objet d’une agression armée, moyennant le respect de certaines conditions. Or, le droit international ne reconnaît pas la notion de légitime défense préventive.

Certes, l’argument de la légitime défense préventive a été invoqué, notamment par les Etats-Unis, pour tenter de justifier certaines interventions militaires telles que celle qui fut menée par une coalition d’Etats en 2003 contre l’Irak. L’objectif était de faire face à une soi-disant menace imminente d’agression armée, sans attendre sa concrétisation. Il reste que la notion n’a pas été consacrée dans la Charte de l’ONU, pas plus que par les organes principaux de l’organisation mondiale, telles que l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité ou encore la Cour internationale de Justice. Elle est par ailleurs contestée par un grand nombre d’Etats membres de l’ONU, qui plaident pour une lecture stricte de la notion de légitime défense, afin d’éviter toute dérive belliciste.

L’on pourrait enfin relever, au-delà de l’argumentation juridique, qu’une activation préventive de la clause d’assistance mutuelle européenne serait très probablement saisie comme prétexte par la Russie pour justifier une intervention militaire en Ukraine, ce que l’Union européenne cherche précisément à éviter…