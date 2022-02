Jeune fille retrouvée sous un escalier après 2 ans: ce que l’on sait

Au moment de sa disparition, ses parents biologiques, Kimberly Cooper et Kirk Shultis Junior, venaient de perdre la garde de Paislee et de sa grande sœur. Lorsque les autorités sont venues la chercher pour la conduire chez son tuteur légal, la petite fille de 4 ans n’était plus là et ses parents non plus. La police soupçonnait que ces derniers soient responsables de sa disparition. Une piste qui avait été rapidement écartée.

Le jour de la Saint-Valentin, la police a reçu un mandat pour fouiller une maison située sur Fawn Road, à Saugerties, une petite ville de l’Etat de New York. Elle a obtenu une information comme quoi la fillette était secrètement gardée en captivité quelque part dans l’habitation.

Une cachette sous l’escalier

Lorsque les autorités se sont rendues sur place, le propriétaire de la maison, qui n’est autre que le grand-père de Paislee, a affirmé n’avoir aucune connaissance de l’endroit où se trouvait la petite fille. Après une heure de recherche, un officier a remarqué que quelque chose était bizarre avec la construction de l’escalier. En y regardant de plus près, il a aperçu un petit bout de couverture. En enlevant quelques marches, les policiers ont retrouvé la petite Paislee accompagnée de sa mère biologique dans une « pièce de fortune » selon les policiers.

Paislee a immédiatement été conduite au commissariat de police afin d’être examinée par un médecin. Elle est en bonne santé, selon ce dernier. Elle a été emmenée chez son tuteur légal et est enfin réunie avec sa grande sœur.

Ses parents biologiques responsables de sa disparition

Sa mère biologique, Kimberly Cooper, a été accusée d’interférence de second degré de la garde de l’enfant et d’avoir mis en danger le bien-être de la fillette. Son père et son grand-père, quant à eux, sont tous les deux accusés d’interférence de premier degré de la garde et de mise en danger du bien-être de l’enfant. Considérés comme des délits mineurs, les deux hommes ont tous les deux été relâchés. Kimberly Cooper est, elle, maintenue en détention. Ils ont tous les trois reçu l’ordre de rester éloignés de la fillette.