Crise climatique: quand la jeunesse demande aux adultes qu’ils se réveillent

Carte blanche - Par Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse du Sénégal; Geert Cappelaere, représentant de l’Unicef auprès des institutions européennes; Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l’Unicef pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre; Laurent Bossard, directeur du Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Le 14 février, à la veille du sommet des chefs d’État de l’Union africaine et de l’Union européenne, l’Unicef a organisé un débat en ligne entre des jeunes d’Afrique et d’Europe et des personnalités politiques. Pour ces jeunes, parler du changement climatique, c’est parler de leur avenir. Et ce n’est pas Edwige qui dira le contraire, lui qui a vu un homme de son village mourir, littéralement, de chaud. Depuis des décennies, le thermomètre ne cesse de monter. Le lac Tchad, poumon environnemental d’une vaste région où vivent 15 millions de personnes, a vu sa surface réduite de 90 % en quarante ans…

A 20 ans, David Joseph revient déjà de loin. Il y a quatre ans, il a fui les violences qui ravageaient sa communauté au Nigeria, et après l’épreuve de la traversée en Méditerranée, il s’est retrouvé dans un centre de rétention des migrants en Sicile. A toute chose malheur est bon, cela lui a permis de renouer avec l’école. Il étudie désormais la philosophie à Vienne, et s’engage contre le réchauffement climatique. Si le jeune U-Reporter prend sa part dans ce qui est un véritable combat, il en appelle également aux leaders politiques. « Ils doivent collaborer avec nous pour trouver des solutions au changement climatique, en créant des ponts pour connecter les cultures africaine et européenne. »

Les enfants, premières victimes

Selon l’Indice des risques climatiques pour les enfants, publié par l’Unicef en août 2021, un milliard d’enfants, sur les 2,2 milliards que compte la Terre, sont exposés à un risque climatique élevé. Ils sont en effet, plus exposés que les adultes aux événements météorologiques extrêmes, à la pollution toxique, au manque ou au trop-plein d’eau et aux maladies que cela engendre, sur une planète de plus en plus hostile.

En outre, les impacts du changement climatique alimentent la haine, dénonce Maguette, une jeune Sénégalaise de vingt ans, l’une des dix-huit voix du débat : « Haine au sein des communautés et entre communautés, conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et ce sont les enfants qui, les premiers, en paient le prix. »

Ils s’appellent Anar, Alexandru, Ayesha, Carmen, Cyril, David, Daouda, Dawda, Edwige, Jonas, Maguette, Morgan, Nikos, Oumou, Pavert, Raphael, Virginia, Yohana, Zainab, ils ont entre 17 et 27 ans ; outre leur jeunesse, ils ont en commun un engagement sans relâche contre le réchauffement climatique. Qu’ils viennent d’Europe ou d’Afrique, tous mesurent le désastre qu’un climat devenu fou engendre déjà, et l’ombre qu’il fait peser sur leur avenir.

Et c’est parce qu’ils sont des gens sérieux et lucides que ce qu’ils ont dit le 14 février doit être entendu. Ils demandent aux leaders d’être responsables envers chaque enfant et chaque jeune et de tenir leurs promesses, notamment financières. Ils demandent que les obstacles, matériels, financiers, professionnels, qu’ils rencontrent pour soutenir l’action climatique soient levés ; qu’on leur permette d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour façonner l’avenir. Ils demandent une éducation qui intègre les enjeux climatiques car pour eux l’école est la base de toute chose. Ils demandent qu’on leur laisse prendre la place qu’ils méritent dans les décisions qui les concernent.

Ils ne demandent pas qu’on leur tienne la main. Ils n’ont pas besoin qu’on les assiste : ils bouillonnent de projets qu’ils mettent déjà en œuvre avec leurs moyens. Ils demandent aux adultes qu’ils se réveillent.