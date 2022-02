Premier pas d’Amazon dans la logistique en Belgique

Comme ailleurs dans le monde – à commencer par les États-Unis –, Amazon va développer une activité logistique propre en Belgique. Le groupe américain a annoncé l’ouverture d’une « agence de livraison » à Anvers fin 2022, dans la zone commerciale « Blue Gate ». Cette agence qui emploiera 50 personnes récupérera les colis à destination d’Anvers provenant des grands centres de distribution d’Amazon situés notamment en France et en Allemagne et triera ceux-ci par adresse en vue d’une livraison « last mile », c’est-à-dire directement chez le consommateur. Ce n’est pas Amazon lui-même qui se chargera de ces livraisons dans la ville mais bien de petites et moyennes entreprises locales qui n’ont pas les infrastructures pour faire ce travail de tri mais qui disposent d’une flotte de véhicules et d’une connaissance du terrain.

Cette ouverture s’inscrit dans un mouvement qui voit Amazon s’émanciper de plus en plus de son partenaire historique en Belgique, bpost. Depuis début octobre, le géant américain de l’e-commerce a commencé à faire des infidélités au groupe belge et à confier une partie de ses colis à des sous-traitants locaux pour les livraisons à domicile. Amazon dit vouloir « élargir son réseau de partenaires en Belgique dans un contexte d’augmentation de la demande, tout en continuant à travailler avec bpost ». Le groupe américain fait uniquement appel à ces partenaires dans les zones les plus densément peuplées du pays – c’est-à-dire les moins chères à couvrir – comme l’axe Anvers-Bruxelles, l’axe Bruxelles-Charleroi et la dorsale wallonne – laissant à l’entreprise publique les zones rurales où les derniers kilomètres sont les plus coûteux. Des agences de livraison sur le modèle de celle qui va ouvrir à Anvers vont-elles aussi ouvrir en Wallonie où Amazon détient des parts de marché beaucoup plus conséquentes qu’en Flandre (les Flamands étant davantage friands des sites d’ecommerce hollandais comme bol.com) ? L’entreprise n’a pas souhaité le préciser. Pour l’heure, ce travail de tri des colis en vue d’une livraison « last mile » est effectué directement par les partenaires d’Amazon.