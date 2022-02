Quand les studios Disney censurent leurs classiques

Une putain d’histoire arriérée où sept nains vivent ensemble dans une grotte… » Fin janvier, le sang de Peter Dinklage, le comédien de petite taille qui a notamment incarné Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones, ne fit qu’un tour à l’annonce du remake de Blanche-Neige, avec des acteurs en chair et en os.

« Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d’animation original, nous adoptons une approche différente avec ces sept personnages et avons consulté des membres de la communauté du nanisme », déclarèrent aussitôt les studios Disney pour éteindre le bad buzz. Et d’expliquer dans un communiqué que, dans le long-métrage attendu en salle l’an prochain, Prof, Timide, Dormeur, Atchoum, Grincheux, Joyeux et Simplet seront purement et simplement remplacés par « des créatures magiques ».