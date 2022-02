Assises Brabant wallon - L'accusée dit ne rien se rappeler du déroulement des faits ni de sa première audition

Lors de ces auditions, Caroline Boreux avait indiqué que trois hommes encagoulés, armés et masqués avaient fait irruption dans son appartement en cours de matinée, et l'avaient droguée. Selon ses dires, elle s'était réveillée plongée habillée dans sa baignoire et avait découvert sa fille inconsciente dans le salon.

Cette version n'a pas convaincu les enquêteurs, qui ont mis en évidence de nombreuses incohérences et zones d'ombre.

L'interrogatoire de l'accusée par le président aurait donc pu être cruciale pour lever un certain nombre de doutes. Mais l'accusée, jeudi après-midi, a répondu "je ne sais pas" à toutes les questions précises qui lui ont été posées sur le déroulement des faits.

"Ce matin-là, j'ai joué avec ma fille, à l'école et à la Reine du Shopping, deux jeux qu'elle aimait bien. On sonne, j'ouvre la porte et après, j'ai un blanc. Après, je ne me souviens que de mon entrée en prison. C'est mon grand problème. Je ne me souviens pas de mon audition, ni d'être allée devant un juge. Je ne me souviens pas où j'ai passé la nuit suivante, je ne me souviens de rien du tout."