Petit à petit, l’Europe rouvre après un long hiver de covid

Assouplissement de rigueur en Europe. Un à un, les gouvernements européens annoncent des levées de restrictions après le long hiver épidémique.

La vague d’omicron en décembre, avec l’explosion des contaminations, avait fait craindre le pire, ravivant le douloureux souvenir du mois de mars 2020. Deux mois plus tard, le pire n’est pas arrivé et le pic des contaminations est derrière nous. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’épidémie reflue au niveau mondial, à part dans le Pacifique, en Asie de l’Est et en Océanie. Mais en Allemagne, comme en France et dans d’autres pays, les autorités sanitaires appellent à la prudence : le coronavirus sait être imprévisible.