C’est du belge: A la recherche d’Alfred… et d’Apolline

Une jeune femme qui se veut écrivaine tente de faire la bio d’Alfred Hayes. Et c’est elle-même qui apparaît. Un premier roman facile. Lisez le premier chapitre.

La narratrice s’appelle Apolline Avenarius. Elle aurait certainement pu aussi se nommer Daphné Tamage, une Belge de 28 ans qui a étudié la réalisation et le scénario à l’IAD, qui a beaucoup voyagé, qui vit actuellement à Lisbonne et qui signe là son premier roman. Son rêve ? Devenir une écrivaine célèbre. C’est banal, non ? Mais elle s’y met. Contre l’avis de sa famille, qui ne croit pas en elle, mais avec l’appui de son amoureux, Phil, qui la soutient entièrement. Elle veut y parvenir en allant à la recherche d’Alfred Hayes, un poète, romancier, scénariste mort en 1985, à 74 ans.