Ah, si les cailloux pouvaient parler!

Elles passent inaperçues. Pourtant, elles sont sur Terre depuis plus longtemps que nous. Véritables trésors, ces pierres sont sublimées dans une pépite graphique.

Si l’on avait gardé tous les cailloux retrouvés dans les poches d’anoraks, sûr qu’on pourrait ouvrir une carrière de pierre aujourd’hui. Mais n’est-ce pas le destin de ces éclats de granit et autres galets zébrés de s’éparpiller sur les chemins, de voyager par monts et par vaux, charriés par les rivières ou déplacés par d’espiègles mains d’enfants ? Et pas seulement d’enfants d’ailleurs. Merveilleuse poète belge, Françoise Lison-Leroy n’a jamais cessé de collectionner ces petits trésors minéraux. Elle en a même fait l’objet d’un livre, poli comme un diamant.