L’absolue radicalité de Constance Debré

Constance Debré a été avocate. Elle a été mariée. Elle est née dans ce qu’on appelle une grande famille – dont ses parents, néanmoins, n’étaient pas les représentants dont la lignée était la plus fière. Elle a tout balancé et l’écrit d’une manière qui balance aussi, sur un rythme très personnel. Il y a eu Play Boy en 2018, Love me tender en 2020, et maintenant Nom, encore plus radical dans la rupture avec le passé – si c’était possible.

« Je suis née pour terminer un sale boulot, je dis sale mais je pense beau, un beau boulot, le plus juste, le plus moral, j’insiste, le plus moral, celui de détruire », écrit-elle après avoir décrit le grand cadavre à la renverse qu’est devenu son père après une vie de journaliste souvent loin de son épouse diagnostiquée folle par Constance Debré.