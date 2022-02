Loena Hendrickx «très fière» d’avoir rempli son objectif avec sa huitième place en patinage artistique

« Je ne me sentais pas bien mentalement mais je me suis réveillée ce matin (jeudi matin, ndlr.) en me disant que j’aimais tellement ce sport et que je devais en profiter et me battre », a confié la native de Turnhout. « Le top 8 était mon objectif et c’est un rêve qui se réalise. Je peux être heureuse de ce que j’ai montré. Je ne dois pas être trop dure envers moi-même et je peux être fière. C’est assez fou de voir que je peux concurrencer les meilleures du monde. »

À la fin de son programme libre, Loena Hendrickx a manqué son triple Salchow, seul point noir de sa prestation. « Je ne sais pas pourquoi je l’ai manqué. Normalement, je le réussis les doigts dans le nez. Il y a peut-être eu un souci avec la glace qui a fait que je n’ai pas su sauter. Mais ce n’est pas si grave et le reste du programme était très bon. »