Fernando Gaviria infecté une troisième fois par le Coronavirus

L’ancien porteur du maillot jaune, Fernando Gaviria doit se sentir maudit. En effet, il a été testé positif au Covid-19 pour la troisième fois ce matin. Le coéquipier de Tadej Pocagar avait été l’un des premiers coureurs du peloton à être touché par la maladie en février 2020 à l’UAE Tour. S’en était suivie une longue période de quarantaine où le coureur était resté bloqué aux émirats Arabes unis, et n’avait pu rentrer chez lui que fin mars. 8 mois plus tard, même son de cloche, il est obligé de quitter le Giro avant le départ de la 16e étape, suite à un test positif réalisé pendant la journée de repos. Ce dernier devait initialement s’envoler pour Dubaï afin de participer à la première course World Tour de la saison, le Tour des émirats Arabes Unis, du 20 au 26 février. L’équipe UAE qui évolue à domicile, devra donc composer sans son sprinteur vedette, remplacé par Pascal Ackermann.

Couper dans son élan

Cette mésaventure arrive au mauvais moment pour le natif de Ceja. Après une saison 2021 en deçà des attentes avec seulement une victoire lors de la troisième étape du Tour de Pologne, le Colombien retrouve progressivement ses sensations en ce début de saison. Avec deux tops 5 encourageants début février au Saudi Tour, il retrouve le chemin de la victoire sur l’étape inaugurale du Tour d’Oman devant le sprinteur anglais Mark Cavendish. 5 jours plus tard, il remet ça en s’imposant devant Kaden Groves et le Belge Amaury Capiot. Un début de saison prometteur qui s’arrête une nouvelle fois de manière assez brutale. Son équipe n’a pas précisé l’état de santé du coureur dans son communiqué.