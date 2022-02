Le défenseur Mikael Dyrestam en approche au RFC Seraing

Molla Wagué et Dario Del Fabro ont quitté le RFC Seraing. Jean-Louis Garcia a donc perdu deux défenseurs centraux. Même si Elias Spago progresse, le club veut ajouter de la profondeur à son secteur défensif. Ainsi, Mikael Dyrestam est en test depuis le début de la semaine.

« Il vient de terminer de championnat de D1 en Norvège sous les couleurs de Sarpsborg et est libre », explique le président Mario Franchi. « Il est donc directement opérationnel puisqu’il a une saison de compétition dans les jambes (NDLR : 24 matches). » Le défenseur de 30 ans (aussi passé par Göteborg, NEC, Xanthi…) ayant la double nationalité suédoise et guinéenne, il faisait également partie de la sélection de la Guinée, avec Ibrahima Cissé, à la dernière CAN. « Nous voulions le voir à l’œuvre. C’est un joueur assez dur sur l’homme. Un gars qui ne fait pas dans le détail. Nous discuterons avec lui dans les prochains jours en vue de trouver une entente. »