Judith Perrignon, Patrick McGuinness... Les poches des Livres du Soir

Récit, fiction, roman historique, les poches de cette semaine vont tous trois puiser au plus profond de l’Histoire pour comprendre la genèse d’un meurtre. Choisissez votre continent et votre siècle...

Là où nous dansions ***

Judith Perrignon

Voilà un livre qui n’est ni facile ni vraiment agréable, l’histoire d’une ville, Détroit, ou plutôt du premier complexe de logements sociaux pour Afro-américains, construit en 1935 dans la foulée d’une crise et du rebond du New Deal. Une ville qui va connaître un apogée automobile puis musical avant de s’effondrer en 2013 et connaître la faillite. Nous y voilà : le corps d’un jeune homme est retrouvé dans ce quartier hier porteur d’espoir. Qui a tué ? Et si, pour le comprendre, il fallait remonter le cours de l’Histoire ? Entre non-fiction et fiction, un énorme travail de documentation porté par une journaliste romancière.

Rivages, 368 p., 9 €

Jetez-moi aux chiens ***

Patrick McGuinness