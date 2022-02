Eunice, la tempête qui pourrait battre des records

Attendue ce vendredi après-midi, elle pourrait atteindre 150 km/h sur le littoral et devenir la tempête la plus puissante de ces trente dernières années. Le sud du pays devrait, lui, être relativement épargné.

Elle porte le doux nom d’Eunice. Pourtant, la tempête qui va traverser la Belgique dans les prochaines heures ne fera pas de cadeau. L’IRM prévoit qu’elle devrait connaître deux pics de très forte intensité. « Entre vendredi 14-15 h et 18-19 h, nous attendons une forte tempête par vent de sud-ouest (10 Beaufort) et éventuellement très temporairement et localement une très forte tempête (11 Beaufort) le long de la mer du Nord belge. » Le vent devrait souffler le plus fort en Flandre, où des rafales pouvant atteindre 120 à 150 km/h sont attendues au littoral. Il n’est d’ailleurs pas exclu que la Flandre-Occidentale et la région côtière passent sous vigilance rouge, selon l’Institut royal météorologique.