Dans LéNA cette semaine: «Le design ne m’intéresse pas», confie Philippe Starck

Le Parisien Philippe Starck, 73 ans, s’est toujours consacré au design. Il a inventé des boutiques-hôtels, vendu des millions d’exemplaires d’un presse-agrumes plus sculptural que fonctionnel, conçu des dizaines de chaises. Mais pour lui, « la créativité n’est pas le fruit de la formation » : « Je suis devenu designer parce que, durant ma jeunesse, je me suis senti très seul, voire empli de désespoir. Je pensais que je devais consacrer ma vie à autre chose que songer au suicide. Je me suis alors essayé au design. Ce n’est pas une vocation. Le design ne m’intéresse pas. Mais comme il ne requiert aucune formation, que je n’ai pas de diplôme et que je ne comprends pas la société, il était taillé à ma mesure. »

Dès lors, quelle est l’origine de sa créativité ? « La création me permet de tirer parti de ma légère maladie mentale », répond-il. « Je suis Asperger. Et j’ai fini par penser que ma maladie constitue une aubaine. »