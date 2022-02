Italie: démissions et grève de la faim contre de nouvelles mesures sanitaires

A contre-courant des autres pays européens et trahissant, en quelque sorte, sa prédisposition naturelle à l’adaptabilité, l’Italie vient d’adopter de nouvelles mesures restrictives au nom de la lutte contre le covid-19.

Ainsi, alors que ses partenaires à l’échelle du continent allègent, voire éliminent le carcan réglementaire hérité de la pandémie, l’exécutif de la Péninsule ne cesse de resserrer les mailles du filet pour les non-vaccinés.

Depuis le 15 février, en effet, tout résident en Italie de plus de 50 ans n’ayant pas complété son schéma vaccinal n’est plus autorisé à se rendre sur son lieu de travail et à percevoir un salaire. Une mesure qui touche aussi tous les membres du Parlement ayant refusé la vaccination, et qui devrait être levée le 15 juin prochain.