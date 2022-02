Rejouer l’enfance et le trauma avec des poupées

« Petite, tout était danger, sauf mes poupées, explique Florence Hirigoyen, dans le post-scriptum de son glaçant ouvrage. J’aurais aimé qu’elles prennent vie et viennent à mon secours. Elles ne l’ont pas fait, satané monde réel. » Des années plus tard, pourtant, elle pourra compter sur l’assistance d’autres poupées pour tenter de réparer la douleur et sortir d’un long marasme traumatique. Devenue logopède, Florence Hirigoyen se promène dans une brocante quand elle tombe sur une poupée Caco des années 50 qui ressemble étrangement à son père. Germe alors une idée dans son esprit : Et si elle rejouait le passé avec des poupées ? Elle achète d’autres figurines dans le même style, afin de composer le reste de la famille et, pendant trois ans, reconstitue, en miniature, les décors de son enfance, met en scène les personnages et prend des photos. Ainsi, elle pourra « rendre visible, à défaut d’audible, se dit-elle. Ce serait la même violence mais « pour de faux » Je pourrais la regarder en face. »