Noë Dussenne avant Ostende – Standard: «Il faut vraiment que tout le monde se libère»

Les questions liées à l’arrivée imminente d’un investisseur ou d’un repreneur, laquelle pourrait redistribuer pas mal de cartes, joue-t-elle dans les têtes ? « Peut-être car nous sommes des êtres humains mais on doit pouvoir faire abstraction de cela, même si ce n’est pas simple », assène le joueur hennuyer. « On est payé chaque mois et on doit mériter notre salaire. » Pas question de laisser filer les choses. « Le coach est assez malin pour faire comprendre que celui qui ne se sent plus concerné et a envie de se la couler douce sera vite dégagé. On n’a pas besoin de joueurs démobilisés. Il faut à l’inverse tout faire pour redorer le blason. »