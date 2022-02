Les fabuleux voyages en chambre de Rinus Van de Velde

A Bozar, dans le cadre d’Europalia, l’artiste anversois propose un formidable voyage qui passionnera petits et grands, qu’on soit ou non amateur d’art. Un parcours plein de poésie, d’humour, de rêve et de surprises.

Je déteste voyager », confie d’emblée Rinus Van de Velde devant l’étonnant wagon de train qu’il a installé dans la première salle de son exposition à Bozar. « Je ne suis bien que dans mon studio et là, je rêve éveillé. C’est très important pour moi. » Mais alors que vient faire cet artiste anversois, formé à la sculpture mais se consacrant au dessin depuis de nombreuses années, dans un Europalia Trains & Tracks ? « C’est justement ce qui nous intéressait », explique Dirk Vermaelen, directeur artistique de la manifestation. « Ici, le voyage est imaginaire, intérieur comme l’indique le titre Inner Travels. Et on accompagne l’artiste dans ses voyages rêvés au cours desquels il rencontre des tas d’autres artistes. » Exceptionnellement, ceux-ci ont d’ailleurs fait le déplacement : Claude Monet, Pierre Bonnard, le douanier Rousseau, Laure Prouvost, Fischli & Weiss, Joan Mitchell, Edvard Munch… Morts ou vivants, tous sont ici.