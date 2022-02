Plus d’obligation du port du masque et retour des supporters visiteurs ce week-end dans les stades belges Ces nouvelles mesures sont la conséquence du passage du baromètre sanitaire du rouge à l’orange depuis vendredi dernier.

News

Par Belga Publié le 17/02/2022 à 17:48 Temps de lecture: 2 min

Dès ce week-end, les supporters ne devront plus porter le masque dans les stades et les supporters visiteurs pourront faire leur retour pour les rencontres de Jupiler Pro League et 1B Pro League, a confirmé la Pro League jeudi. Ces nouvelles mesures sont la conséquence du passage du baromètre sanitaire du rouge à l’orange depuis vendredi dernier. «Bon retour ! Heureux de vous revoir le long des terrains belges, heureux de vous revoir en Pro League. Ce week-end, les supporters peuvent retourner en nombre dans les stades pour encourager leur équipe préférée. À domicile et à l’extérieur. Sans masque, mais avec une bière fraîche et surtout avec beaucoup d’envie», peut-on lire dans le communiqué.

«Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous accueillir en nombre dans les stades belges. En tant que supporter visité et supporter visiteur. Pour recréer cette ambiance typique du football et vivre de beaux moments ensemble. Pour célébrer les victoires et digérer les défaites ensemble. Que ce soit dans l’euphorie ou la déception mais toujours avec respect», a ajouté la Pro League.