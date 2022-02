Johan Decuyper, CEO de Skeyes: «La Belgique devient un des ciels les plus chers à contrôler d’Europe»

Johan Decuyper, le CEO de Skeyes, explique en quoi la crise sanitaire n’a pas été une période de tout repos pour les contrôleurs aériens et comment celle-ci a rendu le ciel belge cher à vigiler.

Avec des compagnies aériennes clouées au sol durant des mois, des aéroports désertés par les touristes comme par les hommes d’affaires, le secteur aérien souffre depuis le début de la pandémie en 2020. On pourrait croire que, au contraire, pour les contrôleurs du ciel, ce calme inhabituel a été un moment de pause et de relaxation durant près de deux ans. Bien au contraire. Pour l’entreprise publique en charge du contrôle aérien en Belgique, pas de vols signifie pas de rentrée d’argent. Et quand la garantie de service publique continue, avions ou pas, Skeyes travaille à perte. Johan Decuyper, le CEO, nuance toutefois.

Avec un ciel quasi désert, des aéroports en mode pandémie, ça devait être particulièrement calme pour le contrôle aérien ?