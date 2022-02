Energie: les batteries d’EStor-Lux tournent déjà à plein régime

C’est le 9 décembre dernier que le site d’EStor-Lux, installé à Bastogne, est entré en service. Composé de 480 batteries lithium-ion, pour une puissance totale de 10 MW et une capacité de stockage de 20 MWh, c’est le plus grand parc raccordé au réseau électrique haute tension dans le Benelux. Et en à peine deux mois de fonctionnement, il tourne déjà à plein régime. « Cela marche très bien techniquement et toute une série de situations de marché que nous avions prévues à terme se produisent déjà maintenant, ce qui nous renforce dans notre vision », souligne Pierre Bayart, administrateur-délégué de la société Rent-A-Port Green Energy, une joint-venture entre la holding flamande Ackermans & van Haaren, le groupe CFE et la société Bewatt. Outre Rent-A-Port, le consortium EStor-Lux regroupe également la SRIW-Energy, la Socofe et Sopaer (la filiale spécialisée dans les énergies renouvelables des intercommunales luxembourgeoises Sofilux et Idelux).