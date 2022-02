Bourse de Bruxelles - Les tensions géopolitiques pèsent à nouveau sur les marchés

Solvay (109,75) et UCB (86,56) valaient 1,04% et 0,30% de moins que la veille, ArGEN-X (255,90) perdant 1,39% alors que Galapagos (59,27) gagnait de justesse 0,12%.

Aperam (50,52) était en tête avec un recul de 3,26% tandis que les poids-lourds AB InBev (55,87) et KBC (74,90) abandonnaient 0,76% et 1,81% en compagnie de Ageas (43,45), négative de 2,03%. Les immobilières repartaient également à la baisse avec des reculs de 1,53% et 1,01% en Cofinimmo (116,10) et Aedifica (97,95).

Melexis (86,40) et Sofina (344,20) étaient négatives de 1,99% et 1,71%, GBL (93,76) cédant 1,18%. Proximus (18,06) et Telenet (31,82) terminaient 1,26% et 0,38% plus bas, Orange Belgium (19,36) gagnant par ailleurs 0,21% alors que Bpost (5,97) reculait de 1,57%.

Les résultats de Kinepolis (61,30) étaient salués par un bond de 9,2% tandis que Ter Beke (106,00) récupérait 2,9%. Exmar (4,45) et Ekopak (17,80) chutaient de 4,9% et 6,5% tandis que Balta (3,38) et Unifiedpost (12,06) reculaient de 3,1% et 5,8%, Montea (108,60) et Vastned Retail (30,00) de 2,5% et 2,6%, KBC Ancora (44,58) de 2,7%. Bekaert (41,50) et D'Ieteren (148,70) étaient négatives de 2% et 1,2%, EVS (21,50) et Econocom (3,53) cédant 2,3% et 1,8%.

Onward Medical (10,44) et Advicenne (6,99) abandonnaient enfin 5,1% et 4% tandis que Bone Therapeutics (0,49) et Mithra (19,36) étaient négatives de 3% et 2,4%.