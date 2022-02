«Tu as laissé tomber…»: la patineuse russe Kamila Valieva critiquée par sa coach après son incroyable défaillance

C’est d’abord Alexandra Trusova, qui venait pourtant de remporter la médaille d’argent, qui perd son calme, devant une caméra de télévision, criant à plusieurs reprises : « Je déteste ce sport ! »

« Jamais de la vie… Je déteste ce sport ! Je déteste ce sport ! Je déteste tout ça… je n’irai pas (à la cérémonie protocolaire), je ne veux pas y aller », s’est emportée Trusova, déçue par sa deuxième place.

Au même moment à quelques centimètres de là, une membre de l’équipe russe réconfortait Valieva, favorite pour la victoire mais empêtrée dans une affaire de dopage et finalement quatrième : « Ce n’est pas ta défaite », lui explique-t-elle. « Le monde entier était contre toi. Tu vas continuer de patiner et tu leur montreras ».

Kamila Valieva, qui a chuté à deux reprises et effectué des réceptions hasardeuses pendant le programme libre, vit depuis une semaine sous une énorme pression. En cause : un contrôle antidopage positif à une substance interdite (trimétazidine) datant du 25 décembre et notifié le 8 février, le lendemain de sa victoire dans l’épreuve par équipes aux Jeux de Pékin.

À sa sortie de la glace, Valieva a fait face à sa coach Eteri Tutberidze, qui lui a demandé : « Pourquoi tu as baissé les bras ? Pourquoi tu as cessé de te battre ? Explique moi… Tu as laissé tomber… ».

Le titre est finalement revenu à sa compatriote Anna Shcherbakova devant Trusova et la Japonaise Kaori Sakamoto.

Plus tard, devant la presse, Trusova a retrouvé son calme et a tenu à relativiser ses propos : « Bien sûr, c’était beaucoup d’émotion. Et je vais réfléchir et je prendrai une décision plus tard sur ce que je vais faire dans le futur ».