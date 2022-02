Un péché de jeunesse d’Hergé classé au patrimoine remarquable

A l’Institut Saint-Boniface d’Ixelles, la 33e Unité scoute a compté parmi ses promesses, le jeune Renard Curieux. L’artiste ne signait pas encore ses œuvres du pseudonyme d’Hergé quand, le 11 mars 1923, dans le local de la patrouille des Loups, il a créé un décor au pochoir, composé d’Indiens, de scouts et de chevaliers… Le local sera transformé, un an plus tard, en débarras, mais le péché de jeunesse de Renard Curieux sera en grande partie préservé.

Près de cent ans plus tard, le jeudi 17 février 2022, la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de classer ces fresques. Elles sont l’œuvre d’un dessinateur devenu, entre-temps, l’artiste de bande dessinée le plus cher au monde ! Leur valeur historique et patrimoniale est aujourd’hui irremplaçable.