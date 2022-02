Grand débat sur le phénomène Padel (Vidéo)

Parmi les grands événements padel prévus en 2022, il y aura le 1er Circus Brussels Padel Open/ trophy Belfius qui réunira les meilleurs joueurs et joueuses du monde de padel du 3 au 8 mai 2022 lors d’une étape officielle du championnat du monde. Il se tiendra dans le magnifique bâtiment classé de la Gare Maritime de Tour& Taxis et est déjà considéré comme le plus beau tournoi du monde indoor.

Les préqualifications et les qualifications rassembleront 200 des meilleur(e)s joueurs et joueuses du monde jusqu’à la 60e place mondiale. Elles auront lieu du 1er au 3 mai 2022 dans un club de Bruxelles ou aux alentours. Le tableau final verra s’affronter les 60 meilleurs joueurs et joueuses, du 4 au 8 mai 2022, à Tour & Taxis sur 2 terrains. Pour ajouter du piment à cet Open et pour le public belge, des « wild cards » seront attribuées aux meilleurs joueurs et joueuses belges pour les qualifications et le tableau final.