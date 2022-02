Grands événements: un démarrage raté

A l’origine, le Covid Safe Ticket (CST) portait ce nom car il devait permettre de décrocher un « ticket » pour accéder à une poignée d’événements organisés à la fin de l’été. Chaque gouvernement y était allé de son petit lobbying afin d’obtenir que Tomorrowland, Ronquières, le Pukkelpop et le Grand Prix de Francorchamps puissent être organisés dans les meilleures conditions possibles. Cela serait pour ça et uniquement pour ça. On n’allait quand même pas « vivre dans une société du pass. »

Sauf que le monde de la culture s’est engouffré dans la brèche et a obtenu de pouvoir organiser toute une série « d’événements tests » en juillet-août. Des fêtes de villages et des concerts ont aussi pu être organisés grâce à cette première mouture du CST.