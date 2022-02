Boris Charmatz: la danse en sifflant

Boris Charmatz interprète son solo « Somnole » ces vendredi et samedi soir à la Raffinerie. Rencontre avec un chorégraphe, danseur et… siffleur.

Installé dans les bureaux de la Raffinerie à Molenbeek, Boris Charmatz se sent comme chez lui. Installé à Bruxelles depuis plusieurs années, il est aussi artiste en résidence à Charleroi-Danse et a créé son solo Somnole dans le grand studio, en pleine pandémie. C’est donc ici qu’il va se produire deux soirs, en tant que chorégraphe, interprète et musicien. En mars, il reviendra, à Charleroi cette fois, pour accompagner Kontakthof, pièce mythique de Pina Bausch, interprétée par le Tanztheater Wuppertal dont il a récemment été nommé directeur.

Comment est né ce solo ?