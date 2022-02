Wouter Vandenhaute, le nouvel homme fort du football belge

Après avoir pris le pouvoir à Anderlecht, Wouter Vandenhaute est en train de devenir l’un des dirigeants les plus influents du football belge. Présentation de cet entrepreneur insatiable, guidé davantage par sa raison que par sa passion, et désormais co-président de la Pro League.

Par Frédéric Larsimont, Guillaume Raedts et Xavier Thirion

Professeur de gym, journaliste, producteur, responsable de restaurants huppés, patron des plus grandes courses cyclistes de Flandre ou encore agent de joueurs : avant de débarquer à Anderlecht comme conseiller de Marc Coucke en janvier 2020, Wouter Vandenhaute avait déjà vécu mille et une vies. Mais, alors qu’il vient de fêter ses 60 printemps en même temps que ses 26 années d’amour avec la célèbre journaliste néerlandophone Catherine Van Eylen, l’homme d’affaires gantois est probablement en train d’écrire le chapitre le plus passionnant de son histoire.

Celui, en tout cas, dont il rêvait depuis toujours. Depuis qu’il était tombé amoureux du Royal Sporting Club d’Anderlecht en admirant son idole Erwin Vandendaele, transféré de… Bruges à Anderlecht. C’était l’époque de l’insouciance pour le petit Wouter alors âgé de 12 ans, à Huysse, un village des Ardennes flamandes. Où les ambitions débordantes n’en hantaient déjà pas moins ses nuits.