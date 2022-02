Les fermetures ont été limitées, mais...

Le deuxième objectif officiel du Covid Safe Ticket était d’éviter les fermetures dans les secteurs durement impactés économiquement lors des trois premières vagues. Sur le papier, le bilan est positif, à la grande exception du monde de la nuit. Les boîtes et dancings n’ont pu rouvrir que six semaines en octobre-novembre, jusqu’à la libération de ce vendredi 18 février. L’absence de masque et le caractère « dynamique » de l’activité les avaient jusqu’ici condamnés à garder portes closes.

Tous les autres secteurs comme la restauration, la culture et le sport ont eu l’opportunité de recevoir clients, visiteurs et supporters à condition de respecter des jauges maximales et des règles toujours plus strictes. On pense au CST+, à savoir l’ajout du port du masque en intérieur, aux horaires…