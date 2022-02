Le Covid Safe Ticket n’a pas eu d’impact significatif sur la vaccination

Dans la lutte contre le coronavirus, le Covid Safe Ticket n’est, comme la vaccination ou les gestes barrières, qu’un outil parmi d’autres. Un outil « qui doit d’abord être promu comme un instrument de réduction des risques et d’amélioration de la sécurité, plutôt que comme une obligation cachée de vaccination ou un “laissez-passer pour la liberté” », comme le souligne le Commissariat corona dans une note datant du mois d’août. Dans les lois et décrets instaurant le CST, on n’a jamais assumé cet objectif de vaccination. On le retrouve pourtant dans de nombreux rapports et notes d’experts ainsi que dans l’esprit de nombreux politiques comme faisant partie des instruments utilisés pour convaincre la population de se faire vacciner. Une mesure efficace ? C’est là que les choses se corsent.