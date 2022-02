Thomas Dermine prend la tête du PS carolo

Les grandes manœuvres ont commencé en vue des prochaines élections législatives, en 2024 au plus tard au plan fédéral, avant cela si le gouvernement Vivaldi devait chuter. Pure hypothèse. En l’occurrence, ça remue au PS. A Charleroi, terre d’élection du président du parti, Paul Magnette.

Avec, à ses côtés, le bureau politique en place actuellement et confirmé pour le coup (composé de Maxime Hardy, Christian Dupont, Sophie Mengoni et Loïc D’Hayer), Thomas Dermine emmènera le PS carolo jusqu’à mars 2023, lorsqu’il s’agira, à Charleroi comme partout ailleurs dans le parti, aussi au Boulevard de l’Empereur, de renouveler les instances dirigeantes, par vote militant, au suffrage universel, et de se lancer dans la campagne de 2024.

Le président et le bureau de la fédération carolo opéreront donc ad interim, entre-temps. L’histoire est écrite, oserait-on dire : Thomas Dermine monte en puissance, selon l’expression, il sollicitera vraisemblablement les suffrages des militants en 2023, pour tirer une liste socialiste en 2024, au fédéral, à la Région wallonne, ou à l’Europe – on votera alors en même temps aux trois niveaux de pouvoir.