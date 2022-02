Un policier qui a tenu George Floyd pendant son agonie invoque son manque d’expérience

Il est accusé de ne pas être intervenu, le 25 mai 2020, pour empêcher son confrère Derek Chauvin d’asphyxier le quadragénaire noir et de ne pas lui avoir apporté de soins malgré les signes apparents de détresse médicale.

Alexander Kueng, 28 ans, témoigne depuis mercredi dans un tribunal fédéral à Saint Paul, dans le nord des Etats-Unis, où il est jugé avec deux anciens collègues pour son rôle dans ce drame. Il est accusé de ne pas être intervenu, le 25 mai 2020, pour empêcher son confrère Derek Chauvin d’asphyxier le quadragénaire noir et de ne pas lui avoir apporté de soins malgré les signes apparents de détresse médicale.

Un policier, qui a aidé à maintenir au sol l’Afro-Américain George Floyd pendant toute son agonie, s’est défendu pour la première fois cette semaine, invoquant son manque d’expérience et l’ascendant exercé par l’agent « aux commandes » de la scène.

A la barre, ce jeune homme métis a insisté sur son manque d’expérience et sur l’autorité de Derek Chauvin, qui purge une peine de 22 ans et demi de prison pour ce meurtre au cœur de manifestations géantes contre le racisme.

Alexander Kueng a rappelé qu’il avait été recruté en janvier 2020 par la police de Minneapolis et était resté stagiaire pendant près de cinq mois, dont la moitié passée sous la supervision de Derek Chauvin. « Il était respecté », « les autres agents l’écoutaient », a-t-il dit aux jurés. Le jour du drame, il effectuait sa troisième patrouille en tant qu’agent assermenté, en binôme avec un autre débutant, Thomas Lane. « Comme on était nouveaux, on nous mettait ensemble car personne ne voulait travailler avec nous », a-t-il déclaré.

« C’est toujours l’agent le plus expérimenté qui est aux commandes »

Appelé par un commerçant qui soupçonnait George Floyd d’avoir écoulé un faux billet, le duo n’avait pas réussi à interpeller cet homme à la stature imposante et au comportement erratique. Quand Derek Chauvin était arrivé en renfort avec un autre policier, Alexander Kueng avait pensé « être en train de mal faire » et l’avait laissé prendre le contrôle de la situation. « C’est toujours l’agent le plus expérimenté qui est aux commandes », a-t-il assuré.

Les agents avaient alors plaqué l’Afro-Américain au sol, menotté. Derek Chauvin s’était agenouillé sur son cou, Alexander Kueng s’était positionné sur le bas de son dos, Thomas Lane bloquait ses jambes, pendant que le quatrième policier, Tou Thao, tenait les passants à distance. Ils sont restés ainsi pendant près de dix minutes malgré les râles de George Floyd, son évanouissement, et bien qu’Alexander Kueng ait échoué à trouver son pouls.