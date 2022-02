Plainte de Roland Duchâtelet: des Genkois peuvent craindre l’inculpation

Roland Duchâtelet, sa société Staprix, trois supporters du Standard de Liège ainsi que les ex-Rouches Jelle Van Damme et Paul-José Mpoku ont déposé une plainte avec constitution de partie civile, ce mardi à Bruxelles, dans les mains d’un juge d’instruction. Selon eux, la compétition a été falsifiée lors de la saison 2013-2014, au détriment du Standard. L’affaire pourrait avoir d’importantes retombées, notamment pour les joueurs potentiellement impliqués. Par contre du côté des parties civiles, objectiver un éventuel dommage sera difficile, expose Me Masset, professeur de droit pénal des affaires à l’ULiège. Notamment parce qu’on ne peut jamais être certain que sans trucage, le résultat des matches problématiques aurait été différent…