Loena Hendrickx: «Je peux dire que je fais partie du top mondial!»

Loena Hendrickx a tenu le choc et a bouclé l’épreuve dames de patinage artistique avec une huitième place et un diplôme olympique. Son objectif de départ est largement atteint.

Il y a quatre ans, pour ses débuts olympiques à Pyeongchang, Loena Hendrickx, 18 ans à l’époque, s’était hissée à une prometteuse 16e place. Ce jeudi, à Pékin, la Campinoise, 22 ans désormais, a grimpé quatre à quatre les marches de la renommée en terminant huitième de l’épreuve dames en patinage artistique, et ce résultat, le meilleur d’une Belge à ce niveau, est remarquable. Il se pourrait même qu’elle termine septième si la jeune Russe Kamila Valieva, la grande favorite qui a craqué sous la pression après son contrôle antidopage positif et a échoué à la quatrième place, est reconnue coupable de dopage et déclassée.