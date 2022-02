Tour d’Algarve: Remco Evenepoel a gardé ses cartouches

Pour Remco Evenepoel, l’envie de performance(s) et de dépassement dégouline inlassablement de son front. Mais il est parfois utile de se montrer plus gestionnaire. Vingt-quatre heures après avoir placé Fabio Jakobsen sur une voie royale, le Belge a gardé ses cartouches et assuré en prenant la sixième place de l’étape reine du Tour d’Algarve sur les hauteurs de l’Alto da Foia. Là même où il avait dessiné son succès final en 2020 et où, depuis lors, une statue à son effigie trône victorieusement au sommet de la difficulté.