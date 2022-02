David Dehenauw, météorologue: «Les camions légers peuvent être renversés par des rafales de 120 km/h»

Une tempête va s’abattre sur la Belgique. L’IRM a placé quatre provinces flamandes en alerte orange et le reste du territoire en alerte jaune.

Voici les valeurs (en km/h) des rafales de vent attendues par province par l’IRM. Pour chaque province, la première valeur représente le scénario le plus optimiste et la seconde valeur le scénario le plus pessimiste :