Retrait de la France du Mali: la junte contestée par l’Europe se retrouve seule face aux djihadistes

Une page se tourne, mais l’histoire n’est pas finie pour autant : après avoir tenté, durant neuf ans, de contenir les offensives djihadistes au Mali, la France et ses partenaires européens ont officiellement jeté l’éponge. A deux mois des élections, le président Macron, solennel mais soulagé, a officiellement annoncé la fin de l’opération française Barkhane, tandis que les partenaires européens et le Canada, qui avaient fourni des troupes au sein de la task force Takuba, – un appoint allié placé sous commandement français – estiment eux aussi que « les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement l’engagement militaire actuel au Mali. » La déclaration conjointe précise que la France et ses alliés ont décidé d’entamer le retrait coordonné de leurs moyens militaires respectifs. La Belgique, présente au sein de la task force Takuba, retirera donc également ses militaires engagés au Mali.