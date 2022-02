Le mouvement de grève suspendu au sein du personnel de la Vlaamse Waterweg

L'accord provisoire doit encore être approuvé par le gouvernement flamand demain/vendredi. Les syndicats décideront ensuite de lever ou non définitivement les actions.

En raison de la grève spontanée du personnel de la Vlaamse Waterweg, il n'y a pratiquement pas eu de navigation intérieure possible en Flandre ce jeudi. Le personnel s'est mis en grève en réaction au manque chronique de personnel: il estime que ce manque menace la qualité du service et la sécurité du personnel et des citoyens.