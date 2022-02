Nucléaire: la peur a changé de camp… à retardement

Et voilà donc qu’après avoir fait peur durant des décennies, le nucléaire a trouvé pire que lui : les rejets de CO2, suivis de très près désormais par la hausse des prix énergétiques qui vient de détrôner le risque de rupture d’approvisionnement, au coude à coude avec la dépendance au gaz russe – en pleine remontada depuis la déstabilisation à l’est de l’Europe.

Le nucléaire, c’est de la bombe ? Aujourd’hui en tout cas potentiellement plus pour la Vivaldi que pour nombre d’acteurs politiques et économiques. La décision de sortir ou pas de l’atome doit être prise par le gouvernement fédéral le 18 mars, ce qui rend tout le monde de plus en plus nerveux : ceux qui veulent l’influencer comme ceux qui doivent la prendre.