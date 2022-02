Athlétisme: Jakob Ingebrigsten s’empare du record du monde indoor du 1.500 m (vidéo)

Ingebrigtsen, qui n’a toujours que 21 ans, fait de plus en plus figure de nouveau roi du demi-fond mondial, lui qui l’était déjà au niveau européen avec deux titres continentaux en plein air (1.500 et 5.000 m en 2018) et trois en salle (3.000 m en 2019, 1.500 et 3.000 m en 2021). Il ne faut pas chercher plus loin le favori des Mondiaux d’Eugene, cet été, ni l’homme qui pourrait mettre à mal le record du monde outdoor du Marocain Hicham El Guerrouj (3.26.00 en 1998 à Rome).

Le meeting nordiste a vu tomber six autres meilleures performances mondiales de l’année : le 2.000 m par l’Ethiopien Zeleke (4.57.00), le 60 m haies par l’Américain Holloway (7.35) et le triple saut par le Cubain Martinez (17,21 m) chez les hommes, le 800 m par la Jamaïquaine Goule (1.58.46), le 3.000 m par l’Ethiopienne Dawit (8.23.24) et la perche par la Russe Sidorova (4,85 m) chez les femmes.

Plusieurs athlètes belges étaient venus en voisins à Liévin. Les meilleurs résultats ont été réussis par Michaël Obasuyi sur 60 m haies, qui a approché son record personnel de 2 centièmes en 7.65 et par Ismaël Debjani, qui a fini 9e du 2.000 m en 5.02.02, à distance toutefois raisonnable du record de Belgique… d’Emile Puttemans (5.00.0) qui tient depuis… 1973. Même s’il s’agit d’une distance peu courue, c’est peu banal.