Le paysan et la psychiatre experte

Psychiatre experte auprès des tribunaux, ça fait bien sûr un CV. Sauf quand, suite à une de vos expertises, un criminel est remis en liberté et s’empresse, un mois plus tard, de décapiter sa belle-fille à coups de pelle. Haro sur l’experte ! Collègues, policiers, politiques, médias : tout le monde la cloue au pilori et elle-même se met à douter de son métier et de sa vocation. D’autant que ses clients réguliers désertent son cabinet suite à cette dramatique mésaventure. Elle n’a donc plus que deux clients, un bureau minable et un amant très occasionnel.

Une chose est sûre en tout cas, elle ne remettra plus les pieds dans un prétoire. Jusqu’à ce qu’on lui demande une dernière expertise. Juste une fois. C’est là qu’elle fait la connaissance de Charles Blancard, paysan fort peu sympathique, accusé d’avoir assassiné et démembré une jeune joggeuse.