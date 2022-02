Un parc de batteries de stockage à Bastogne relié au réseau haute tension

Le consortium est composé de la Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW), d'Ackermans & van Haaren, CFE, Bewatt, Socofe (l'outil d'investissement des pouvoirs locaux wallons dans la transition environnementale) et des intercommunales luxembourgeoises Idelux et Sofilux.

EStor-Lux a installé sur le site d'un data center de Kendryl à Bastogne, 480 modules batteries lithium-ion d'une puissance installée de 10 MW et une capacité de stockage de 20 MWh. Ce parc offre une capacité de restitution électrique de longue durée (120 minutes), ce qui permet des "activations beaucoup plus fréquentes et plus longues afin d'assurer l'équilibrage du réseau avant que les déviations de fréquence ne se produisent", explique le consortium dans un communiqué.