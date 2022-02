Louvain-la-Neuve: de nouvelles règles pour la consommation d’alcool

Un arrêté de police réglementant les rassemblements et la consommation d’alcool au parc de la Source à Louvain-la-Neuve et dans les rues voisines sera d’application dès ce vendredi à 16h00, a annoncé la bourgmestre Julie Chantry par voie de communiqué.

L’été dernier, lors d’une concentration de plus de 500 individus sur le site, deux adolescents rixensartois avaient été victimes d’un coma éthylique. Le même soir, plusieurs bagarres à coups de chaises et de bouteilles avaient également été constatées. De tels incidents se produisent régulièrement.

« Outre les nuisances sonores, les abandons de déchets et la consommation problématique d’alcool chez les mineurs, les forces de l’ordre sont confrontées à un phénomène grandissant de bagarres, provoquées par des bandes », observe la bourgmestre ottintoise.

D’application dès ce vendredi après-midi, jusqu’au 5 mars inclus, un nouvel arrêté de police impose des mesures « destinées à assurer la propreté, la sécurité et la tranquillité publiques ». Il vise également à réguler la consommation et la détention d’alcool dans le parc de la Source, ainsi que dans les rues de l’Union européenne, de Bologne, du Marché Commun, au Cortil du Coq Hardi, à la Cour Durendal et à la Boucle de Roncevaux.

Les rassemblements y seront désormais autorisés conditionnellement. Les déchets doivent être évacués et la diffusion de musique non amplifiée n’est plus autorisée que de 10h00 à 22h00. La détention et la consommation d’alcool resteront tolérées en semaine, de 10h00 à 22h00, à l’exception du vendredi où elles seront interdites dès 16h00.