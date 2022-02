Intel prévoit de croître de 10% d'ici 2025

Intel table cette année sur un chiffre d'affaires de 76 milliards de dollars, en hausse de 2%. D'ici 2025, les revenus devraient croître de 10% et de 12% d'ici 2026. Les analystes évaluent cette croissance à 1% en 2022, 3% en 2023 et 8% en 2024.

Contrairement à ses concurrents, l'entreprise américaine a très peu profité de la forte augmentation de la demande de puces informatiques. Cette demande a explosé d'une part, durant la période de pandémie lorsque le télétravail est devenu la norme et d'autre part parce que de plus en plus d'appareils nécessitent de telles puces.