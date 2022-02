Documentaire inédit sur la reine Paola: «Pendant dix ans, je n’étais pas heureuse» (vidéo)

Dans les premiers extraits transmis, la Reine Paola revient notamment sur la difficulté de la fonction mais aussi sur l’importance de l’amour de son entourage : « Je suis de plus en plus fascinée par l’amour qui m’habite maintenant et celui auquel j’aspirais à 20 ans… Je me vois à 20 ans avec une grande soif de bonheur idéalisé, sans contrainte sociale, sans limite… (…) En fait, je n’étais pas heureuse pendant 10 ans. Je n’étais absolument pas heureuse du tout et je sentais que j’avais du désordre… je ne savais pas où aller ? Il y avait ce danger du divorce à ce moment-là… J’ai pris une distance de tout pendant 10 ans. De 70 à +/- 80. J’étais beaucoup seule pendant ces 10 ans. J’étais très, très malheureuse et très triste. Et puis Il m’a dit « Je t’ai toujours aimée ». Ça m’a fait plaisir ».

