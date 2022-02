«Je suis privilégiée, mais j’ai fait le chemin toute seule»

Des artistes ou des œuvres ont fait ce que vous êtes ?

Beaucoup – je dois faire attention d’en nommer certains et pas d’autres. Une artiste exceptionnelle comme Lili Dujourie m’a beaucoup appris. Francisca Lambrechts qui fait aujourd’hui de la céramique m’a toujours fascinée. Valérie Mannaerts m’inspire très fortement. Et puis il y a Anne Teresa De Keersmaeker ! Je suis sortie en larmes de son dernier spectacle en solo. Ayant moi-même fait un tout petit peu de danse, elle m’a toujours stupéfiée. Au début quand je la voyais, je me sentais comme une groupie. Je suis toujours émerveillée. Elle m’inspire, c’est un modèle.

Qu’est-ce que l’art apporte ?