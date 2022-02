La Gantoise à la pointe du hockey belge (photo)

Ce dimanche, les Gantois seront à la fête. Ils inaugureront, en effet, en grande pompe leurs nouvelles installations impressionnantes le long de la Noorderlaan, situé à 6 kilomètres à vol d’oiseau du site historique de Gentbrugge où la belle histoire de la section hockey avait débuté en 1914. Un complexe dernier cri comprenant 6 courts de tennis extérieurs, 5 intérieurs, 3 terrains de paddle extérieurs, la « Gantoise Hockey Arena » et, bien entendu, un magnifique clubhouse installé sur 3 étages avec toutes les facilités nécessaires (dont un centre de kiné et de revalidation, 5 salles de réunion et une autre de réception) pour se positionner définitivement comme l’un des clubs innovateurs et inspirants en Belgique.